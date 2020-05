Gestion Covid-19 : Le Frapp et le FDS dénoncent un « fiasco »

« Au plan sanitaire, la hausse vertigineuse du nombre de contaminés et la persistance des cas de contamination issus de la transmission communautaire font craindre le pire.

Au plan socio-économique, les Sénégalais déjà durement éprouvés par les effets désastreux de l'état d'urgence et du couvre-feu, paient, au prix fort, les défaillances et scandales en cascade dans la mise en oeuvre des mesures de contingence prises par le gouvernement », lit-on dans une note conjointe du FRAPP et du FDS de Babacar Diop.





Les deux entités expliquent qu’au plan politique, le président de la République qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en dépouillant le parlement de ses prérogatives s'enfonce dans un autoritarisme lourd de dangers pour notre démocratie.





Par conséquent, previennent-ils, « le président Macky Sall porte l'entière responsabilité de la faillite dans la gestion de la pandémie du COVID-19 et il doit l'assumer devant le peuple sénégalais. Face à la gestion calamiteuse de la crise du COVID-19 qui expose le pays entier au chaos sanitaire, économique et social, le Frapp et Fds ont décidé de joindre leurs voix à celles des forces vives encore debout, pour mettre le Chef de l'Etat devant ses responsabilités. »





En outre, Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Cie exigent la démission du gouvernement du ministre Mansour Faye. "Son maintien dans l'équipe gouvernementale, alors que son nom est associé aux graves scandales liés aux marchés du riz, du sucre et du convoyage des denrées alimentaires destinées aux populations vulnérables, est une prime à la mal gouvernance », tonnent les activistes.





Et d’ajouter : « Le ministre de la Santé est aussi appelé à faire la lumière sur l'achat d'équipements et médicaments d'une valeur de 2 milliards dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 dont l'intersyndicale de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) dénonce le caractère nébuleux de la commande passée par le biais d'un privé. Cette commande a-t-elle pris en compte le don de 20 000 tests rapides (entre autres équipements médicaux) offert par le milliardaire chinois Jack Ma au Sénégal et réceptionné par vol cargo le 28 mars 2020. »









« Il ne fait aucun doute que sans dépistage massif, aucune donnée statistique sur la progression de la maladie ne peut être fiable. C'est pourquoi le Frapp et Fds réclament vivement la massification des tests pour prendre la pleine mesure de la prévalence de la pandémie. Dans ce contexte où la massification des tests apparait comme une impérieuse nécessité, le rejet de la proposition de l'IRSSEF du professeur Souleymane Mboup qui se dit prêt à réaliser 11 000 tests par jour est particulièrement troublant », clament-ils.





« A l'heure où le général Macky Sall a déserté le front, préférant se réfugier dans son salon pour s'adonner au ludo, le personnel soignant qui est en première ligne dans la guerre contre le COVID-19 mérite un meilleur sort. Le Frapp et Fds exigent la revalorisation des primes du personnel soignant, le recrutement dans la fonction publique de tous les titulaires de CDD qualifiés, le recrutement des diplômés chômeurs et la fourniture de moyens de protection adéquats et suffisants à tout le personnel. L'audit de la réforme hospitalière de 1998 et l'édification d'un hôpital national, populaire et démocratique sonnent aussi comme des mesures urgentes », a réclamé les Camarades de Guy Marius