Gestion de l’eau : Le maire de Castor-Dieuppeul-Derklé prône la gratuité

Contre Forum Mondial de l'Eau à la mairie de Dakar

Le maire de Castor-Dieuppeul-Derklé trouve inconcevable que l’eau soit payante au Sénégal, alors que le pays regorge de ressources hydrauliques. «Comment on peut vendre de l’eau ? C’est même haram !», s’exclame Cheikh Guèye.





«Dans les pays désertiques, on a de l’eau à tout bout de chemin et avec rien du tout. Donc, comment se fait-il qu’à Dakar, une ville qui vit et qui est entourée d’eau, il y a une rareté ?», poursuit-il.





Pour le maire de Castor, il y a «un problème dans la gouvernance de l’eau». S’exprimant en marge du Forum de l’eau organisé par la ville de Dakar, suite à son boycott du Forum mondial qui aura lieu dans la capitale sénégalaise, Cheikh Guèye souhaite que des politiques soient mises en œuvre pour une gratuité de l’eau.





«Il nous faut réfléchir sur la problématique de l’eau, car elle devrait être gratuite. Tout dépend de la volonté des autorités», tout en fustigeant la privatisation du secteur qui a abouti à une multiplication exponentielle des factures.