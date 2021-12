Gestion des déchets solides : Une loi d’orientation pour renforcer la gouvernance

Renforcement de la gestion des Déchets solides

Suite à son lancement par le chef de l’Etat, le Promoged a tenu, ce jeudi 16 décembre 2021, un atelier national de partage du diagnostic de l’audit organisationnel du secteur des déchets solides au Sénégal. L’objectif est de renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides dans des villes sélectionnées.





Selon le directeur du projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED), Ibrahima Diagne, « ce diagnostic est un échange entre les parties prenantes sous le cadre juridique, institutionnel et le cadre financier. Il s’agit de voir la réalité en face et situer les responsabilités des acteurs, le niveau de performance des acteurs mais aussi faire le point sur les difficultés institutionnelles, les difficultés organisationnelles et les difficultés financières ».





Par ailleurs, le changement de paradigme instruit par le chef de l’Etat qui consiste à partir de la « gestion des déchets » à l'« économie des déchets » doit être traduit à une loi d’orientation qui va permettre de définir tout l’encadrement des orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de « Sénégal zéro déchet ».