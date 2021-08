Gestion des inondations : Antoine Diome en mode fast-track

« La situation est sous contrôle ». Il s’agit ici de la phrase la plus répétée lors de la réunion d’urgence organisée par le ministère de l’Intérieur ce dimanche… Laquelle rencontre a vu la présence de nombreux acteurs, pour ne pas dire tous, autour de la gestion des inondations.





L’état des lieux a été fait de manière constitutive par le Général Mor Seck Commandant des sapeurs-pompiers, le gouverneur de la Région de Dakar, le représentant du ministère de l’Eau, le directeur de l’ONAS, le directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations…





Il en ressort que plusieurs zones du pays ont été touchées par les eaux notamment la banlieue dakaroise, Touba, Saint-Louis entre autres.





Les zones les plus touchées sont visiblement les villes et ceci malgré les nombreux travaux entrepris. Le cumul de pluies enregistrées ces dernières semaines a été pointé du doigt notamment par le directeur de la Prévention et le directeur de l’ADM. Ces derniers, dans leurs communications, sont revenus sur le résultat des travaux qui n’ont pas pu être achevés « malheureusement » avant l’arrivée de l’hivernage et ont annoncé le début de solution d’urgence notamment le pompage des eaux. La situation pourrait revenir à la normale sauf changement sur les prévisions météorologiques.





En outre, le directeur du budget a annoncé « que les finances étaient disponibles tant pour l’exécution de la dernière phase que pour le déclenchement du Plan Orsec ».





A la fin de la réunion, le ministre Antoine Diom a exhorté les acteurs à plus de rapidité et d’efficacité dans l’exécution des plans de secours afin que les problèmes d’inondations soient résolus le plus vite possible.