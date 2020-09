Gestion des inondations : «L’histoire a mal noté Macky sur ses promesses non-tenues» (Responsable Rewmi)

Rewmi France sur la gestion des Inondations par Macky

Le problème des inondations qui ont secoué le pays, le week-end dernier, a mis à nu certaines failles dans la gestion de Macky Sall. Selon le responsable de Rewmi/France et chargé de la communication de Rewmi/Diaspora stratégie (Rds), Moustapha Dramé, le patron de l’Apr, qui «avait raté» la première classe du Ter «enrhumé et confiné», est aujourd'hui «noyé» dans les inondations.





Au demeurant, selon Moustapha Dramé, c’est le moment, pour Macky Sall, de revoir sa gestion. «Il est encore temps de descendre du gouffre financier des dépenses inutiles telles que le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) du Conseil économique, social et environnemental (Cese)… pour ne pas rater le train de l'espérance des populations», lance-t-il dans une déclaration dont copie nous est parvenue. Pour le poulain d’Idrissa Seck, Macky Sall est en train de récolter ce qu'il a semé.