Gestion des Inondations : Le Pds va convoquer le gouvernement à l’Assemblée

Le Pds va convoquer le Gouvernement à l'Assemblée Nationale

Les réactions se multiplient du côté des politiques depuis que de fortes pluies ont causé des inondations à Dakar et le reste du pays. Leader de l’opposition parlementaire, le Parti démocratique sénégalais entend convoquer le gouvernement sur la gestion des inondations dans le cadre d’une session extraordinaire.





« Le PDS compte saisir, dans ce sens, les députés du groupe liberté et démocratie pour un dépôt, en urgence, sur la table du Président de l’Assemblée Nationale, des questions d’actualité adressées aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations au niveau technique, financier et sécuritaire afin qu’ils viennent s’expliquer devant la représentation nationale », annonce le parti à travers un communiqué parvenu à Seneweb.





En attendant ces résultats, le Pds exige un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes initiés depuis 2012 dans le cadre de la lutte contre les inondations. Un audit qui devrait se faire, de l’avis du parti, sous la supervision des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Mais avant d’en arriver là, le Pds a tiré déjà un bilan peu reluisant de la gestion des inondations par le régime de Macky Sall.





Abdoulaye Wade et Cie dénoncent une mauvaise gestion des fonds destinés à la lutte contre le fléau et initié, selon le Pds, depuis le temps de Wade, après les inondations de 2009. « Il s’agit du fonds spécial de lutte contre les inondations, du programme de prévention des inondations, du PROGEP financé avec l’aide de la banque mondiale et du fonds nordique de développement, du programme de restructuration de Pikine irrégulier Sud sous la conduite de l’Apix, et des différents programmes d’assainissement à Dakar et dans plusieurs villes du pays », énumère le communiqué.