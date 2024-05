Gestion des inondations : Le président Diomaye Faye va déclencher l'appropriation communautaire le 1er juin

Une journée importante sera organisée le 1er juin prochain sous la présidence du chef de l'État. Elle va porter sur le déclenchement de l'appropriation communautaire des démarches de prévention et de gestion des inondations. L'information est donnée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.







Cheikh Tidiane Dièye participe au Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations et de l'hivernage à Diamniadio.