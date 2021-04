Gestion des ordures : L’État du Sénégal a fait son choix

Selon Les Échos, l'État du Sénégal opte pour la préférence nationale à propos de la gestion des déchets et des ordures.Mieux, celle-ci sera confiée à une nouvelle société, rassure le ministre de l'urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.En effet, d'après les informations du journal, le ministre de tutelle Abdoulaye Sow "exclut d’office" les entreprises étrangères.Même son de cloche chez le coordonnateur de l’UCG, Mass Thiam, qui "écarte tout appel de capitaux étrangers pour la gestion des ordures".La nouvelle société nationale, qui naîtra des cendres de l’UCG, sera dominée par l’État et les collectivités territoriales.Il s'agit de la Sénégalaise de gestion des déchets, une société anonyme qui sera bientôt créée.