Gestion des ressources du pétrole au Sénégal : Ousmane Sonko annonce l’utilisation de l’IA

L’Intelligence artificielle (IA) connaît un regain d’intérêt depuis quelques années. Aux États-Unis, en Chine, des avancées considérables sont notées. Beaucoup de grandes entreprises ont leur IA.





Au Palais de la République, ce mercredi, en Conseil des ministres, Ousmane Sonko a préconisé l’utilisation de cette technologie dans la gestion des ressources du pétrole.





« Le Premier Ministre est revenu sur la nouvelle ère qui s’ouvre pour le Sénégal avec l’extraction des premiers barils du champ pétrolier de Sangomar. A cet égard, il a rappelé que conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie », a-t-on indiqué dans le communiqué reçu.





Sous ce rapport, poursuit-on, le Gouvernement procédera à l’examen des perspectives et des défis que comporte une transition juste qui favoriserait le développement durable et inclusif, aux plans socio-économique et environnemental.