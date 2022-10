Gestion du foncier et de l'espace à Ziguinchor : "Problématique", admet Ousmane Sonko

" Nous avons un financement pour faire le parc au gros porteurs. Le financement est là, on nous demande 5 hectares de terres. Où trouver 5 hectares à Ziguinchor? Il y en a pas, pour avoir 1000 m² c'est difficile." Ainsi s'exprime le maire Ousmane Sonko qui précise que la discussion ouverte avec l'Ageroute préconise une solution au niveau des communes voisines.

Son prédécesseur Abdoulaye Baldé avait entamé des négociations avec Boutoupa-Camaracounda, pour mettre le projet à Brofaye Diola. Cependant, les camionneurs ne veulent pas de ce site selon lui. L'autre inquiétude pour l'édile de Ziguinchor, c'est la gestion de ce projet par ces communes voisines dont les ressources financières sont problématiques. Cette situation prévaut aussi pour le stockage de déchets, renseigne le maire.

Ziguinchor étouffe et entre 35 mille et 45 mille km², la ville étouffe, dixit Ousmane Sonko. Pour le moment, précise-t-il, vu le rythme de l'évolution démographique, si une solution n'est pas trouvée dans quelques années, le pire va se produire.

"La gestion du foncier reste et demeure problématique. C'est des questions extrêmement sensibles", alerte le maire selon qui Il y a des lotissements non autorisés, seul un lotissement respecte la procédure requise : c'est le lotissement de Diabir. Juridiquement la procédure a été respectée, mais factuellement, ce qui a été fait ne respecte pas la procédure, précise encore Ousmane Sonko. En sa qualité de maire, il affirme avoir interpellé le Préfet et les impôts et domaines pour la suspension des lotissements, tout en précisant que pour les autres quartiers comme Kandialang Peul, Djibock, Kénia entre autres, il n'y même pas une autorisation.