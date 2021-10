Gestion du pays: l'UCS se dit lésé à tort

" On était demandeur en 2019. Des leaders étaient venus nous demander de soutenir le Président Sall", a dit Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor.





Selon lui, son parti politique ne se sent pas impliqué dans ce qui se fait au niveau de la gouvernance de Macky Sall. En un certain moment, ils ont l'impression d'être de l'opposition parce que ne participant pas à la gestion du pays. Ce qui frustre parfois les militants de l'Union des centristes du Sénégal selon l'invité du Grand Jury de la RFM.



Toutefois, Baldé ne réclame rien mais, affirme ne peut être seul dans le parti. A l'en croire, il en existe qui, espéraient avoir comme lui, une expérience. Ce qui n'a pas eu lieu. " C'est comme si, on nous amène autour de cette coalition pour essayer de nous affaiblir, et il faut que cela change" dit-il.