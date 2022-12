Gestion fonds Covid-19 : "Tout n’est pas mauvais dans ce rapport", Mamadou Sow (mairie de Sandiara)

Le rapport Covid-19, publié récemment par la Cour des comptes alimente l'actualité au Sénégal. Dans cette mêlée où l'on s'offusque, s'indigne que certains aient fait la bamboula avec les fonds de la force Covid-19, il y a une partie positive.





Selon Mamadou Sow, chargé de la communication à la mairie de Sandiara, concernant ledit rapport, on n’en a dit qu’une partie. Il invite ainsi qu'on s'intéresse aux autres secteurs qui ont bénéficié d’un financement qu’ils ont utilisé de manière efficiente et admirable





"On a l’impression que, dans ce rapport, on n’a que des actions négatives qui ont été posées. Mais il y a également certains qui ont fait une gestion exemplaire. Tout n’est pas mauvais dans ce rapport. Et j'invite les journalistes à s'y intéresser. Prenez l'exemple du Président du Crédit hôtelier et touristique et du Transport aérien, Aliou Gning, il donne le bon exemple", souffle-t-il.





Il ajoute : "même si le rapport de la Cour des Comptes révèle de graves irrégularités dans la gestion des 1.000 milliards destinés à la lutte contre la COVID-19, le détail de ces rapports montre pourtant que tout n'a pas été mauvais dans la gestion de ces fonds. En effet, certains gestionnaires, de par leur transparence, efficacité et probité, ont été de très bons élèves. Ils ont montré qu'il est bien possible au Sénégal de bien gérer les deniers publics".





En effet, selon lui, l'audit de la Cour des comptes du crédit hôtelier qui a été doté d'une importante enveloppe financière (15 milliards de FCFA logés au ministère du Tourisme et des Transports aériens dirigé à l'époque par le ministre Alioune Sarr) n'a décelé aucune irrégularité.