Gestion municipale à Kaolack : Serigne mboup, l'homme de la "solution"

L'homme d'affaires Serigne Mboup, par ailleurs leader du mouvement And Defar Kaolack (ADK) a démarré ce samedi son concept de concertations citoyennes Dissoo Tour dans son fief natal du quartier de Touba Ndorong. Une plateforme d'échanges qui lui a permis de décliner sa vision et les axes stratégiques de son offre politiques aux Kaolackois.





Candidat à la mairie de Kaolack , l'homme d'affaires Serigne Mboup est déjà sur les starting-blocks en direction du scrutin prévu en janvier 2022. Ce samedi il était dans son bastion de Touba Ndorong pour lancer son concept électoral: Dissoo tour.





Une plateforme d'échanges en vue d'élaborer de manière participative son offre politique aux électeurs de la commune de Kaolack. "Notre vision est de faire de Kaolack, à l'horizon 2030 une ville émergente dotée d'un bon cadre de vie et de sécurité. Pour ce faire nous voulons sceller avec chaque kaolackois une charte citoyenne à travers un engagement éthique :"And Nawlé"". A indiqué le patron de la principale chambre consulaire du Saloum L'idée est d'aller à la rencontre des populations pour échanger avec elles sur notre vision de la gestion municipale et du rôle des élus qui doivent être les interfaces entre l'institution municipale et les populations au sein de chaque quartier. chaque conseiller municipal doit relayer les préoccupations de ses mandats au sein du conseil. De sorte que toute préoccupation émise à la base. soit remontée au sein de l'instance délibérative a théorisé le candidat du mouvement And Defar Kaolack (ADK) a l'issue de la première journée de " dissoo tour'' sur le terrain Senghane Badiane.





Une première de ladite plateforme marquée par une grande mobilisation des populations apparemment séduite par cette approche novatrice. Un accueil enthousiaste qui valide le concept. Une rencontre avec les populations qu'il a mis à profit pour clarifier ses relations avec le pouvoir. "Nous remercions le président Macky Sall pour son engagement pour le développement économique de la région en général et de la ville de Kaolack en particulier comme en atteste le lancement des travaux d'extension de l'aéroport de Kahone, un projet qui va permettre le développement du tourisme religieux dans la zone nous, nous lui rappelons par ailleurs celui de la réhabilitation du port et des marchés de la ville qui subissent des incendies récurrentes plombant l'économie de Kaolack" a-t-il clarifié. Il a aussi précisé qu'il ne compte intégrer aucun parti politique, même s'il se dit ouvert à tout soutien ou engagement venu de toute personne nonobstant son appartenance politique ou pas. Selon lui les élections locales relèvent de la gestion de proximité et doivent rassembler les populations non les diviser. "Cette région se caractérise par la diversité de ses filles et fils s'engageant dans des partis politiques, au sein de la société civile s'identifiant par leur filiation à des autorités religieuses ou coutumières . Une richesse que personne n'a le droit d'aliéner" a-t-il mis en garde.