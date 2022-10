GFC-Mairie de Guédiawaye : Lat Diop évoque les «aptitudes intellectuelles» de Ahmed Aïdara

Par retour de courrier, le président du Guédiawaye Football Club (GFC), Lat Diop, a contesté la décision du maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, de rompre la convention qui lie l'institution qu’il dirige au club de sa ville. Ce partenariat, conclu avec l’ex-édile Aliou Sall, donne droit au GFC de disposer du stade de la localité.



Dans sa lettre-réponse, consultée par Vox Populi, Lat Diop dit «compter sur (les) aptitudes intellectuelles et managériales incontestées de Ahmed Aïdara pour cerner les contours juridiques, sociaux et politiques de (son) attitude envers GFC».



Le président de GFC défend «qu’en vertu du principe de la continuité de l’Etat et des institutions, (Ahmed Aïdara est) tenu de respecter les engagements souscrits par (son) prédécesseur», notamment la validité de la convention qui lie la mairie de Guédiawaye au club de la localité jusqu’au 8 octobre 2025.