Giga meeting Yaw : Barthélemy Dias avertit Macky Sall

Au meeting de Yewwi Askan Wi au terrain Acapes des Parcelles-Assainies, le maire de Dakar, Barthélemy Dias, a pris la parole, juste une minute pour s'adresser au président Macky Sall. «On ne va plus parler, mais plutôt passer aux actes. Ce qui reste, vous le savez. Macky Sall est en train de m’écouter. On te tend la main. 'So Beugue nga dieul lokho bi', sinon tu prendras un coup".