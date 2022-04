GMS après son recrutement polémique : "le plan de Macky et de ses cerbères est de m’asphyxier financièrement "

GMS dévoile le plan de Macky Sall sur sa personne

Les recrutements de Guy Marius Sagna et du capitaine Seydina Oumar Touré dans le Cabinet du maire de Dakar ont rythmé le premier Conseil municipal. Cependant, les conseillers de Benno bokk yaakaar l’ont dénoncé devant le maire de Dakar qu’ils accusent de défiance à l’égard du Président Macky Sall.





Pour Guy Marius Sagna, le chef de l’Etat et son camp cherchent à lui créer des ennuis.

Dans un communiqué repris par le Quotidien, le nouveau conseiller technique du maire de Dakar en charge des affaires sociales et de la réinsertion déclare : "Leur plan depuis 2014 est de m’étrangler, de m’asphyxier financièrement afin que je ne puisse plus avoir ni les moyens ni le temps de mon engagement citoyen et politique. Autrement dit, pour Macky Sall et ses cerbères, après avoir coupé mon salaire, je dois mourir à petit feu."





Agent de l’action sociale, Guy Marius Sagna est revenu sur la démarche adoptée pour quitter son poste qui n’a pas abouti. Il précise d’abord avoir déposé en fin décembre 2021 en bonne et due forme, une demande de mise en position de disponibilité pour 3 ans à partir du 5 janvier 2022. "Cela fait 4 mois que l‘administration Macky Sall ne m’a pas répondu par écrit pour me dire si oui ou non ma demande avait été acceptée", déplore l’activiste de Frapp France Dégage.





Toutefois, le "parti-Etat de Macky Sall m’a répondu en coupant mon salaire depuis janvier 2022", dénonce-t-il dans la même source.