Golf Sud: 67 agents accusent Khadija Mahecor Diouf de licenciement abusif

Khadija Mahecor Diouf la nouvelle autorité municipale de la commune de Golf Sud a rompu le contrat de 67 agents de surface de la mairie de Golf Sud.





« C’est un licenciement abusif sans motif ni aucune raison », clame le porte parole de ces travailleurs.





D’après Omar Gueye, le porte-parole, « son prédécesseur la maire Aida Sow Diawara, avait signé un contrat d’un an avec ces agents de surface qu’elle reconduits deux fois. Nous savons très bien que deux contrats de CDD, ça conduit à un CDI » précise Omar Gueye qui rappelle que ces techniciens de surface étaient dans les écoles, les hôpitaux et dans les salles de classes et beaucoup d’entre eux peinent aujourd’hui à payer leur location.





Il considère que la nouvelle maire « veut tout simplement placer les siens à la place de ces mères de famille ».