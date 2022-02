Gorée : Me Augustin Senghor, revient sur la Can : «J’ai réussi quelque chose qui tient à cœur les Goréens»

Me Augustin Senghor, Maire de Gorée

La reconduction de Me Augustin Senghor à la tête de la mairie de Gorée intervient dans un contexte de sacre de l'Équipe nationale du Sénégal à la Can 2021. «C’est une fierté, les Goréens sont radieux, heureux. Vous vous souvenez : j’avais dit que si en allant à la Can, je risquais de perdre la mairie parce que je ne pourrais pas faire campagne, je l’accepterais volontiers si je gagne la Coupe d’Afrique. Parce que ça voudrait dire que j’ai réussi quelque chose qui tient à cœur les Goréens. Je suis allé à la Can, je suis revenu pour les élections sans avoir fait campagne" dit-il.





" Les Goréens ont fait campagne, m’ont réélu, je suis retourné à la Can avec leurs prières et nous avons ramené le trophée», s'est réjoui Me Senghor après avoir été installé officiellement à la tête de la mairie.





Réélu sous la bannière de Benno bokk yaakaar (Bby) avec un score 861 voix contre 431 voix pour Horizon 2035, le président de la Fédération sénégalaise de football rempile pour un 4ème mandat de 5 ans à la tête de la commune insulaire. «J’ai toujours bénéficié de la confiance des Goréens. Dans la grande majorité, ils avaient souhaité que je reste pour parachever le travail et pour accompagner la jeune génération», a-t-il déclaré dans le journal « Quotidien ».





Il a annoncé que son mandat sera placé sous le sceau de la promotion de la jeunesse qui «doit prendre la relève mais aussi qui doit être accompagnée pour qu’elle puisse s’épanouir, s’accomplir professionnellement dans la vie communautaire et qu’elle prenne ses responsabilités au niveau du leadership communautaire».









D’après Augustin Senghor, ce mandat aussi permettra de «parachever le travail et continuer de faire de Gorée, ce qu’elle n’a jamais cessé d’être avec sa communauté, une île historique tournée vers le futur».





Selon le maire, Gorée a beaucoup de projets qui tournent autour de l’environnement, l’éducation, la santé. La création d’emplois pour les jeunes constitue l’autre cheval de bataille de Me Senghor, même s’il précise que ce n’est pas une mission d’une mairie.