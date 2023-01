Gossas : Pape Malick Ndour procède à la pose de la première pierre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté

Le ministre de la Jeunesse de l'entrepreneuriat et de l'emploi Pape Malick Ndour a procédé à la pose de la première pierre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté du département de Gossas, région de Fatick. Cette structure qui sera construite dans une assiette foncière de 5 000 mètres carrés sera un lieu d'attraction pour les jeunes mais aussi un édifice où ils vont trouver des solutions par rapport à la problématique de la recherche d'emploi.



Prenant la parole devant le gouverneur de la région et les autorités locales de Gossas, le ministre de la Jeunesse est revenu sur l'importance de ce projet.