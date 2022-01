Goudiri - Tragique fin de campagne : Ce que l'on sait sur l'accident qui a fait deux morts à Boynguel

Seneweb en sait plus sur l'accident qui a fait deux morts à Goudiri alors que la campagne électorale tirait à sa fin. En effet, une collision entre une moto de la coalition And Liggey sunu gokh de la commune de Boynguél Bamba et une voiture de transport en commun (car rapide) est à l'origine du drame qui a fait deux morts. Les deux victimes sont membres de la dite coalition dirigée par Salif Tewett, candidat à la mairie de Boynguél Bamba. Le convoi revenait de leur dernier meeting qui avait lieu à Nanganam situé dans la commune de Boynguél Bamba.





Selon les dernières informations parvenues à Seneweb, le choc a lieu à quelques kilomètres de la ville de Goudiry aux alentours de 23 h. Les deux victimes sont originaires du village de Alagué situé à 7 kilomètres du village de Boynguél Bamba dans le département de Goudiry.