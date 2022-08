Goudomp : Souleymane Ndiaye de la S2D gagne son bureau de vote et plusieurs communes, en attendant les résultats définitifs du département

Le leader de la S2D, Souleymane Ndiaye, par ailleurs Directeur des Infrastructures Aéroportuaires, semble bien se positionner parmi les leaders politiques les plus jeunes de sa génération. A moins de 37 ans, ce brillant ingénieur en génie civil et ancien Président du Comité bâtiment de la CEDEAO dans le cadre de l'harmonie des normes, s'affiche parmi les plus grandes figures politiques en Casamance. Il est l'un des rares leaders de la coalition au pouvoir à avoir dans ce fief largement gagné dans son bureau vote avec 225 voix pour BBY contre 83 pour YAW.





Il a battu l'inter-coalition Yaw-Wallu dans tous les bureaux de vote des deux plus grands centres de vote de Goudomp et gagné la commune de Goudomp qui a toujours voté dans le passé pour l'opposition.





Les résultats globaux du département de Goudomp sont toujours source de polémique entre les deux camps. Cependant, Souleymane Ndiaye se dit "satisfait du déroulement global des élections et confiant", en attendant la proclamation des résultats définitifs par les instances compétentes.