Gouvernement : Ces ministres qui ont perdu leur portefeuille

Beaucoup de ministres ont perdu leur portefeuille dans le nouveau gouvernement du premier ministre Amadou Ba.



Il s’agit de :





Abdoulaye Diop, ministre de la culture et de la communication



Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire



Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse



Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la femme



Me Malick Sall, garde des sceaux



Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce



Abdoulaye Daouda Diallo, ministre du Budget



Alioune Sarr, ministre du Tourisme



Dame Diop, ministre de l'Emploi



Matar Ba, ministre des Sports



Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales