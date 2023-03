Gouvernement contre Cheikh Haguibou Soumaré : L'avis de Birahime Seck

Après la réponse salée du gouvernement contre l’ancien Premier ministre Cheikh Haguibou Soumaré, le coordonnateur du Forum civil calme le jeu.







«Monsieur Soumaré a posé des questions. Le gouvernement a répondu. Il n'y a pas lieu de menacer qui que ce soit», a tweeté Birahime Seck.





D’ailleurs, il estime qu’il faut juste laisser les citoyens et l'avenir en juger, au lieu de vouloir judiciariser ce qui doit rester un débat sur la gouvernance.





Dans une série de questions adressées au président de la République, l'ancien Premier ministre Cheikh Haguibou Soumaré a interpellé Macky Sall sur un don financier octroyé à la cheffe de l'extrême droite française Marine Le Pen. Une question qui n'est pas du goût du gouvernement qui «rejette et condamne fermement de telles insinuations".





Dans un communiqué, le gouvernement déclare que les propos de l’ancien Premier ministre "sont lâches, sans fondement et témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du président de la République (…) porter atteinte à l’institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère”.