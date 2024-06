Gouvernement : Le Pr Allé Nar Diop nommé Ministre, Conseiller Économique, Coordonnateur du BIPE et de la BSEPPP









Le Pr Allé Nar Diop vient d'être nommé par le Préident Bassirou Diomaye Faye. Auparavant secrétaire général au ministère de l'Economie, il devient Ministre, Conseiller Économique, Coordonnateur du BIPE (Bureau d’intelligence et de prospective économique) et de la BSEPPP (Bureau de suivi et d’évaluation des politiques et programmes publics).





Après sa nomination dans le nouveau gouvernement, le Professeur Allé Nar Diop a publié un message pour remercier ses anciens collaborateurs. Voici l'intégralité de sa publication.





"C'est avec une immense gratitude que je m'adresse à vous suite à ma récente nomination en tant que Ministre, Conseiller Économique , Coordonnateur du BIPE et de la BSEPPP. Ces 20 mois passés en tant que Secrétaire général à vos côtés ont été extrêmement enrichissants et déterminants pour mon parcours.





Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien, votre collaboration et votre professionnalisme. Chacun d'entre vous a contribué à notre succès commun et a été une source d'inspiration et de motivation. Les projets que nous avons menés ensemble ont été marqués par un esprit d’équipe exemplaire et une volonté constante d’innover et de relever les défis.





Je suis convaincu que les compétences et l’engagement dont vous avez fait preuve continueront de porter leurs fruits et de contribuer à la prospérité de notre ministère. Je compte sur votre expertise et votre dévouement pour poursuivre la mission avec ambition et détermination.





Merci encore pour ces mois de travail partagé. J'ai hâte de continuer à œuvrer ensemble pour le développement économique de notre pays.