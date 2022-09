Gouvernement : Pas d'état de grâce pour Aly Ngouille Ndiaye, Pape Sagna Mbaye et Aly Saleh Diop

Fronde dans les secteurs agriculture, peche,

Aly Ngouille Ndiaye, Pape Sagna Mbaye et Aly Saleh Diop, respectivement ministre de l’Agriculture, ministre de la Pêche, et ministre de l’Élevage, ne vont pas bénéficier d’un état de grâce. Ils vont faire face très rapidement à une fronde dans leurs secteurs. En effet, l'intersyndicale des travailleurs des ministères de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche compte partir en grève à partir de ce mercredi 21 Septembre pour 72 heures.