Gouvernement : pourquoi le Conseil des ministres ne s’est pas tenu ce mercredi

Le gouvernement ne s’est pas réuni ce mercredi comme de coutume. Aucune explication officielle n’a été fournie à propos de la non tenue du Conseil des ministres. Mais selon Les Échos, l’agenda surchargé du Président Macky Sall est la seule explication.



Entre les audiences et les réunions sectorielles durant la matinée, il y avait peu de place pour le Conseil des ministres qui, remarque le journal, tire souvent en longueur. En plus, le chef de l’État devait procéder, à partir de 16 heures, au lancement du dialogue national.