Gouvernement : premier Conseil des ministres ce mercredi, des nominations et limogeages de DG en vue

Une dizaine de jours après sa mise en place, le gouvernement de Amadou Ba tient son premier Conseil des ministres. Ce sera la première rencontre entre le Président Macky Sall, son nouveau Premier ministre et l’ensemble de ses ministres fraîchement nommés ou reconduits.



Les Echos, qui donne la nouvelle, croit savoir que des nominations et des limogeages de directeurs généraux pourraient être annoncés. Et pour cause. Certaines directions (AIBD, Aepex, Promise, Prodac…), dont les titulaires ont été nommés ministres ou députés, sont libres. D’autres pourraient changer d’occupants à la faveur des changements à la tête de leurs départements de tutelle.