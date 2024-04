Gouvernement : Révélations sur les relations entre la ministre Yacine Fall et Mimi Touré

Vice-présidente de PASTEF, Yacine Fall a été nommée ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères dans le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko.







Pourtant, avant la publication des membres du gouvernement, c'est Aminata "Mimi" Touré qui était pressentie à ce poste. Mais que ce soit l'une ou l'autre, rien n'aurait changé dans leurs relations.





En effet, selon "Jeune Afrique", Yacine Fall et Mimi Touré se connaissent depuis longtemps et partagent une certaine complicité. « Nous avons tout de suite vu la proximité entre ces deux femmes lors de nos réunions », raconte un membre de la coalition Diomaye rapporté par le journal panafricain.





Selon la source, Mimi Touré a beaucoup appuyé Yacine Fall dans son activisme à l'international. Les deux femmes partagent également un passé onusien.





En effet, Mimi Touré a travaillé pendant plusieurs années pour l’ONU femmes mais aussi pour le Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap), tandis que Yacine Fall a travaillé pendant une vingtaine d’années au sein du système des Nations Unies, en étant d’abord directrice de l’Institut international de formation et de recherche pour la promotion de la femme (INSTRAW), une structure onusienne basée en République dominicaine, avant d’être nommée à la tête du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Fonds des Nations Unies pour la femme (ONU femmes), et enfin comme directrice de la Division économique de l’agence onusienne à New York.