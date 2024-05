Gouvernement : une ministre lâche enfin son poste de maire

«J'ai déposé ma démission depuis la semaine dernière.» L’annonce est faite, selon Le Soleil, par la ministre de la Femme et des Solidarités, Maïmouna Dièye. La désormais ex-édile de la Patte d’Oie faisait partie des derniers membres du gouvernement à ne pas se conformer à la règle imposée par le Président Diomaye Faye «invitant les ministres à se libérer des autres engagements pris et de se concentrer sur le travail de ministre», souligne le quotidien d’information. Maïmouna Dièye imite ainsi le Premier ministre, Ousmane Sonko (Ziguinchor), le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop (Thies-Nord), et son collègue de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop (Sandiara), qui se sont départis de leur casquette de maire.