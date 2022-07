Gouverneur de Tambacounda : "Toutes les diligences pour permettre un bon déroulement du scrutin ont été prises"

Vote à Tambacounda

Le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, a visité, ce dimanche, des centres de vote de la commune et de certains centres du département comme Missirah et Dialacoto, en présence du préfet Kabou, du colonel de la gendarmerie Mané, du commissaire de police Kane, du commandant des sapeurs-pompiers et de l'état-major mis en place à la gouvernance.





Le gouverneur et sa délégation se sont rendus au centre Bounama Diallo de Pont, les centres de Plateau, Sare Guilel et Dépôt entre autres. "Nous avons 251 085 électeurs qui sont répartis sur 873 bureaux de vote qui sont eux également contenus dans 664 centres de vote", a d'emblée dressé le chef de l'Exécutif régional.





"Toutes les diligences qui devraient être prises pour permettre un bon déroulement du scrutin ont été prises, d'abord, avec le déploiement des forces de sécurité et de défense depuis jeudi après-midi, ensuite le déploiement du matériel électoral et des documents électoraux le vendredi et samedi. Nous avons mis en place les membres des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire régional".