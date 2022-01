Grand meeting politique à Khakhoume : Mbaye Ngom mobilise la localité

De la foule, il y en avait hier à khakhoume. Le plénipotentiaire de la Coalition And/Nawle And/Liguey Mbaye Ngom a fait une forte mobilisation dans son fief.



Le plénipotentiaire de la Coalition And/Nawle And/Liguey Mbaye Ngom a organisé hier, un grand meeting à khakhoume. Il a fait une forte mobilisation rassemblant les militants de la localité, avec des discours tenants. Mamadou Dione soutient que la tête de liste de la Coalition And/Nawlé And/Liguey Serigne Mboup et son plénipotentiaire Mbaye Ngom ont beaucoup apporter à la localité. '' Lors des inondations, ils nous ont apporté des motos pompes, refait les routes, jusqu'à ce que l'eau passe dans des conditions idoines'', fait-il-part. Mor Seye Ndiaye témoigne que grâce à Mbaye Ngom la localité est sécurisée, il a payé le gardiennage pour tout khakhoume. '' Il a tout fait pour que la zone soit épargnée de l'insécurité et des inondations. Il nous a donné des tonnes de ciment pour la réfection de notre mosquée'', martèle-t-il. Akim Ndour membre de la Coalition And/Nawle And/liguey de dire que c'est un devoir de voter pour Serigne Mboup au niveau communal et départemental. Au nom des jeunes Mouhamed Gueye se dit engagé aux côtés de Mbaye Ngom pour assurer et relever le défi du sous emploi des jeunes.



Le plénipotentiaire et initiateur de ce meeting, Mbaye Ngom a souligné que la population de khakhoume a adhéré au programme de la Coalition And/Nawle And/Liguey axe sur 3S ( Assainir, développer et sécuriser). Avec ce programme, dit-il, Kaolack va développer.