Grand parti : Gackou annonce la reprise de ses tournées

Ceux qui croyaient que le Grand parti (Gp) allait acter, ce lundi, son rapprochement avec le régime, se sont trompés. Lors de la réunion du Bureau politique, ce 9 novembre, Malick Gackou a annoncé “la reprise, à partir du 16 novembre 2020, de la tournée politique nationale du Gp dans l’axe nord du pays, avec des étapes dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam”.Il a aussi informé que le premier Congrès ordinaire du Gp va se tenir dans le premier trimestre de l’année 2021, renseigne Libération Online. Au cours de son allocution, Malick Gackou a aussi évoqué la relance de l’économie nationale, profondément éprouvée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie à coronavirus, Covid-19.Ce qui a impacté, selon lui, “négativement le taux de croissance qui est passé de 5,3 % en 2019 à 1,1 % en 2020". Une situation face à laquelle il insiste sur la “nécessité, pour le pays, de mettre en œuvre des stratégies devant lui permettre de retrouver le taux de croissance d’avant-Covid, mais qui devra être beaucoup plus inclusif”.Pour ce faire, “il urge de porter la qualité de la gouvernance politique et économique à un niveau qui renforcera les capacités de notre pays à répondre plus efficacement aux défis du développement durable centré autour du facteur humain", selon Gackou.