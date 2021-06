[Vidéo] Pour la libération des "otages" de mars dernier : Sonko retourne dans la rue aux côtés du M2D

Le M2D ne sera pas seul, à la place de la Nation (ex-Obélisque), ce vendredi, pour réclamer la libération des personnes encore en détention. Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, dont l'arrestation a été le déclencheur des événements de mars, lors desquels ces manifestants ont été arrêtés, prendra part à ce rassemblement.





Il a fait l'annonce dans une déclaration vidéo dans laquelle il lance un appel à la mobilisation pour la libération des 8 personnes qui croupissent encore dans les prisons de Diourbel (4) et de Ziguinchor (4).





"On avait remis au khalife général des mourides un mémorandum de 10 points ; le 3e point, c'était la libération de ces personnes arrêtées lors des manifestations. Trois mois se sont écoulés depuis, et rien n'a été fait dans ce sens. (…) Je lance un appel à tous les patriotes, les sympathisants et tous les Sénégalais de se rendre à la place de l'Obélisque demain vendredi, après la grande prière du Jummah", lance Ousmane Sonko.