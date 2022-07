Grand Yoff : Cheikh Bakhoum en renfort de Alioune Ndoye pour une “majorité confortable”

La tête de liste de la coalition Benno Bok Yakar à Dakar, Alioune Ndoye, était en déplacement à Grand-Yoff dans le cadre de sa campagne. À cette occasion, le maire du Plateau a été chaleureusement reçu par Cheikh Bakhoum, ténor BBY dans ce fief. “La réception de la tête de liste départementale de Benno Bokk Yaakaar à Dakar a été un moment fort de mobilisation et de communion avec les populations de Grand-Yoff”, a déclaré le Directeur général de Sénégal Numérique S.A ex ADIE.



Les deux hommes ont sillonné les rues de Grand Yoff pour prendre la température des revendications des habitants et y apporter des solutions. “ Avec le ministre Alioune Ndoye, nous avons sillonné différents quartiers de la commune (Zone de captage, Cité Millionnaire, Scat Urbam, Khar Yalla, etc.) pour aller à la rencontre des Grandyoffoises et Grand Yoffois dans leur diversité (couches vulnérables, jeunes, femmes, opérateurs économiques, religieux, etc.). Nous avons pu ainsi échanger avec eux sur la nécessité de donner, au soir du 31 juillet 2022, une majorité confortable à BBY afin de permettre au chef de l’Etat de poursuivre la transformation économique et infrastructurelle du Sénégal dans la stabilité”, a déclaré Cheikh Bakhoum.