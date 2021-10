[Vidéo] Grand Yoff: Les “Jeunes leaders” adoubent Cheikh Bakhoum

Grand Yoff: Les “Jeunes leaders” adoubent Cheikh Bakhoum

Les Jeunes leaders de Grand Yoff avec Seydina Thiam ont organisé la première édition des activités sportives de Grand-Yoff les 8 et 9 octobre 2021. Plusieurs compétitions ont eu lieu dans une belle ambiance.





Pour cette première édition, c’est Cheikh Bakhoum, DG de l’ADIE et responsable politique APR à Grand Yoff qui a été choisi comme parrain. Un choix que l’organisateur Seydina Thiam justifie par “son engagement constant et ses actions sociales à l’endroit de toutes les couches de la population de Grand Yoff y compris le monde sportif”.







Réagissant après avoir remis les trophées et autres récompenses aux différents vainqueurs, Cheikh Bakhoum dira : “nous avons assisté à un tournoi où toute la jeunesse grandyoffoise s’est mobilisée autour de diverses disciplines sportives dans une très belle ambiance. Je félicite et remercie les organisateurs pour cette belle initiative et le choix porté sur ma personne.