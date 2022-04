Grand-Yoff : Tiraillements entre responsables ‘’apéristes’’

Il y a de la tension dans l’air, à Grand-Yoff, entre responsables de la mouvance présidentielle. Cela fait suite à la dernière sortie de certains militants de l'Apr contre le directeur de cabinet de Macky, Mahmout Saleh, et Me Ousmane Sèye. Et d'’après ‘’Walf Quotidien’’, la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Grand-Yoff est très en colère.



‘’La Cojer de Grand-Yoff, seule entité politique habilitée à parler au nom des jeunes de l’Apr de Grand-Yoff, fustige avec véhémence la dernière sortie des camarades pour s’attaquer au directeur de cabinet du président de la République et aux responsables locaux qui ont été conviés au palais, sur instruction du président de la République, dans les 46 départements du Sénégal’’.



Toutefois, ces jeunes de la Cojer de Grand-Yoff appellent les responsables et militants de la grande coalition Benno à fumer le calumet de la paix et à mettre de côté les ‘’velléités carriéristes et les querelles de positionnement’’.