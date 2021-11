Grand-Yoff : Yewwi Askan Wi dézingue leur «allié» Boubacar Camara

Il y a quelques jours, le Comité d’initiative de Grand-Yoff du Parti pour la construction et de la solidarité (PCS) Jengu-Tabax, a décidé de rejeter la décision prise par la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) désignant le maire sortant de la commune de Grand Yoff, Madiop Diop, comme candidat. Selon eux, «ils ont tous été mis devant le fait accompli, sans convocation, ni audition, ni présence de leurs représentants dans le processus de désignation». «De surcroît, le choix porté par la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi sur le maire sortant, ne peut se justifier que par un calcul politicien déconnecté de la réalité de la commune», ont-ils fustigé. Avant d’investir leur leader Boubacar Camara à Grand-Yoff.





Une sortie qui est loin de plaire à la coalition Yewwi Askan Wi/Section communale de cette localité. Elle dit déplorer l’attitude irrespectueuse et immature du PCS Jengu et de certains responsables communaux du parti Pastef, à quelques heures du dépôt des dossiers d’investiture. «Malgré les multiples tentatives de justification de leur retrait de la coalition Yewwi Askan Wi, ils peinent à convaincre, tant les arguments évoqués sont tirés par les cheveux», a-t-elle affirmé, sans manquer de flinguer le président de PCS Jengu.





Ci dessous le communiqué de YAW reçu ce lundi 8 novembre.





«La coordination communale de Yewwi Askan Wi tient à rappeler aux fractionnistes et à l’opinion nationale que les modalités de sélection des têtes de listes dans chaque commune ont été clairement définies dans l’accord cadre. Vouloir les contester, le jour du dépôt des listes, traduit un manque de considération et de respect vis-à-vis de la conférence des leaders. Il ne s’agissait rien de moins que se dédire pour certains et de défier leur leader de parti pour d’autres.





En effet, du mode de désignation de la tête de liste, à la répartition des quotas par entité, en passant par les positions à occuper sur la liste proportionnelle, tout a été fait selon les règles et principes qui régissent la coalition Yewwi Askan Wi et en présence de tous les partis politiques, signataires des différents procès-verbaux de réunion. C’est donc faire un mauvais procès à la conférence des leaders et à la commission médiation et arbitrage, surtout venant d’un candidat à la candidature qui n’a participé à aucune réunion au niveau local, ni apporté sa contribution intellectuelle durant tout le processus électoral. Sans doute les sirènes sonnantes et trébuchantes de Cotonou avaient fini de retentir au point de reléguer Grand-Yoff au rang de sous-priorité.





Qu’on ne s’y trompe pas : la politique a ces règles et l’élection locale ces exigences. Cette dernière impose à tout homme politique qui veut briguer les suffrages des électeurs moins de condescendance et plus d’humilité. L’espace politique local ne tolère pas le narcissisme et admet difficilement un homme imbu de sa propre personne, fût-il le plus diplômé du Cap au Caire, pour reprendre l’expression de l’autre.





En déclarant, qu’ils étaient en discussion onze (11) jours avant la date de dépôt des listes, alors qu’ils étaient encore dans la coalition Yewwi Askan Wi et participaient à toutes nos réunions, ces fractionnistes étalent à la face du monde leur mauvaise foi, leur sournoiserie et leur volonté manifeste de saper le moral des troupes et de briser la cohésion du groupe.

Peine perdue.

La coalition Yewwi Askan Wi/Grand-Yoff, dans une démarche inclusive et participative, qui intègre toutes les sensibilités de la commune, s’engage résolument vers la voie du succès au soir du 23 janvier 2022. Tout le reste n’est que divertissement.»