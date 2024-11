Grève à l’hôpital Albert Royer : réunion cruciale lundi prochain

Lors de leur Assemblée générale de mardi dernier, les travailleurs de l’hôpital Albert Royer de Fann ont décrété 72 heures de grève. Ce mot d’ordre succède à une trêve observée à la suite du décès de l’époux de la directrice de l’établissement de santé, Isseu Tall Diop.



La situation pourrait être débloquée lundi prochain, prédit Source A, qui donne l’information. Ce jour-là, précise le journal, une réunion est prévue entre la direction de l’hôpital et les syndicalistes. Isseu Tall Diop, en deuil, ne sera pas à la rencontre. Elle sera représentée par le responsable administratif et financier d’Albert Royer et le directeur des ressources humaines, renseigne le quotidien d’information.



Source A souffle que ces derniers seront porteurs de nouvelles propositions à l’attention des syndicalistes, qui réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Des revendications que la direction de l’hôpital assure ne pouvoir satisfaire, invoquant des contraintes budgétaires.