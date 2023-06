Grève aux impôts et domaines : Badara Gueye (SAID) satisfait de la mobilisation

Dans une déclaration lors de l'édition du journal de 13h de WALF TV, Badara Gueye, secrétaire général du syndicat autonome des impôts et domaines (SAID), a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation de ses collègues lors de la grève récente. Le mot d'ordre lancé par le syndicat a été largement suivi dans les services à Dakar ainsi que dans les services régionaux, selon ses dires.





"Le mot d'ordre a été largement suivi aussi bien dans les services à Dakar que dans les services régionaux, dit-il. Nous avons pu faire le tour des différents services dans la région de Dakar. Et partout où nous avons été, on a remarqué que les collègues ont largement suivi le mot d'ordre. Quoique une catégorie d'agents étaient au travail. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas affiliés au SAID et qui sont parfois des contractuels et qui ont été obligés d'aller au bureau. Ces gens sont peut-être dans leur rôle".







Cependant, Gueye a souligné qu'une minorité d'agents, non affiliés au SAID et comprenant notamment des contractuels, étaient présents sur leur lieu de travail. Il a suggéré que leur présence était probablement justifiée par leur statut particulier et leur absence d'affiliation syndicale.







Le secrétaire général a également critiqué le directeur général des impôts et domaines, accusant ce dernier de ne pas reconnaître les revendications du syndicat. "Ils ne peuvent pas admettre que le syndicat puisse réussir ces journées de grèves décrétées à la suite de ce mouvement d'humeur. Le directeur général parle d'absence de plateformes revendicatives depuis sa prise de fonction. J'aimerais juste rappeler que l'administration aussi, c'est une continuité. Également dire que le préavis a été déposé auprès des autorités compétentes. Et cela fait déjà plus de 2 mois que nous sommes en mouvement. Nous continuons à exiger la libération de nos collègues en détention. Nous continuons à exiger la satisfaction de tous les autres points de revendication. Et nous comptons même renouveler le mot d'ordre. Nous comptons également prendre contact avec les autres administrations, notamment le trésor, où, pratiquement, les problèmes sont les mêmes".







Le secrétaire général du SAID a ainsi rappelé que le préavis de grève avait été déposé conformément aux procédures et que le syndicat maintenait ses revendications en matière de libération des collègues détenus et de satisfaction des autres points revendiqués. Il a même annoncé la volonté de renouveler le mot d'ordre de grève et d'entrer en contact avec d'autres administrations, notamment le trésor, qui connaissent des problèmes similaires.