Grève dans le secteur de la justice : La lettre circulaire du garde des Sceaux

L'Union nationale des travailleurs de la justice (Untj) a encore décrété une grève de 72 heures renouvelable à compter de demain. Suite à cette décision, le ministère de la Justice a sorti une circulaire portant sur les grèves de syndicats de fonctionnaires et travailleurs de la justice. La note administrative est adressée aux présidents de cours et tribunaux et est signée par le garde des Sceaux.





Ismaela Madior Fall interpelle ainsi les directeurs de l'Administration centrale du ministère de la Justice, premiers présidents des cours d'appel, procureurs généraux près les cours d'appel, présidents des tribunaux de grande instance, procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, président du tribunal du commerce de Dakar, président du tribunal du Travail hors classe de Dakar, présidents de tribunaux d'instance, délégués du procureur de la République près les tribunaux d'instance, administrateurs de greffe, greffiers en chef et chef de greffe.





Le garde des Sceaux, dans la circulaire, enjoint "dans le souci d'assurer un bon fonctionnement du service public de la justice, de prendre et faire prendre les mesures utiles". Il s'agit d'utiliser rationnellement les greffiers et autres agents qui ne sont pas concernés par la grève aux tâches juridictionnelles et administratives courantes, en particulier pour la délivrance des actes à caractère urgent tels que les extraits du casier judiciaire et les certificats de nationalité, d'établir et transmettre journellement, au besoin par voie électronique, la liste nominative des greffiers et autres agents en grève depuis le 16 mars, recourir, en cas de besoin, au concours de greffiers ad hoc. Le ministre demande aussi aux destinataires d'accuser réception de la circulaire et de l'informer de difficultés relatives à l'exécution de ces mesures.