Grève des travailleurs du centre Talibou Dabou : La députée Ndialou Bathily adresse une question écrite au gouvernement

La situation très difficile que traversent les travailleurs et les élèves du Centre Talibou Dabo préoccupe au sein de l'Assemblée nationale. Donnant suite à la récente grève déclenchée par le personnel de cette structure publique d'éducation et de réadaptation pour les enfants handicapés, la députée Ndialou Bathily a adressé une question écrite au gouvernement qu'elle a déposée, hier mardi 25 juin, sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.



Se faisant l'avocate des travailleurs du Centre Talibou Dabo qui réclament 4 mois d'arriérés de salaire, 19 mois d'arriérés de motivation, la parlementaire exige du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la lumière sur les subventions accordées au Centre Talibou Dabo.



Voici l'intégralité de sa question écrite au gouvernement :