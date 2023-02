Grève : Les travailleurs des collectivités territoriales obtiennent le soutien des maires de l’opposition

le soutien des maires de l’opposition

Depuis plus de 09 mois, les travailleurs des Collectivités Territoriales observent un mouvement de grève dans la sérénité et la recherche constante de performance. Ils sont en grève pour des raisons liées à la prise en charge de leurs droits légitimes résultant des textes de la fonction publique locale, à une correction des disparités de traitement entre les agents publics, à de bonnes conditions de travail, à une harmonisation à l’IPRES et à l’élargissement de la mesure relative à la généralisation de la revalorisation des salaires.





Le Réseau des Elus Locaux du Sénégal (RÉELS),organisation de maires de l’opposition, «marque sa totale solidarité à tous les travailleurs des Collectivités Territoriales car jugeant, d'une part, leurs revendications légitimes, et d'autre part le rôle majeur qu'ils jouent dans les services fournis par les Collectivités Territoriales en ce qu'il s'agit des besoins des populations en matière d'actes administratifs pour les examens, concours, naissances, mariages, décès mais aussi de la mobilisation des ressources pour le financement des services publics locaux et le développement local ».





Le REELS fustige et dénonce « l’attitude laxiste et non moins irresponsable de l'Etat du Sénégal dans la satisfaction des revendications des travailleurs des Collectivités Territoriales. Car, la poursuite de la grève va continuer à paralyser le fonctionnement des collectivités territoriales et aura certainement entre autres effets, à l'heure du bilan, des conséquences néfastes sur la mobilisation des ressources espérées au regard des prévisions budgétaires des différentes municipalités ».