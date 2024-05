Guédiawaye : le footballeur, la mineure et les déboires judiciaires

Y. Cissé, footballeur âgé de 22 ans, est dans de beaux draps. Accusé de viol sur une mineure, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il risque 15 ans de prison. Une peine requise par le Procureur de la chambre criminelle de Thiès malgré les dénégations du prévenu.



Le jours des faits qui se sont déroulés en 2020, à Pout, la présumée victime fait savoir que l’accusé l’a abordée alors qu’elle partait à l’école en compagnie de ses deux amies, M. Ba et F. Barry. Elle affirme que Y. Cissé l’a interpellée, expliquant qu’il allait lui remettre un colis pour son père. A en croire l’élève, ceci n’était qu’un prétexte car poursuit-elle, reprise par L’Observateur : « Quand elle lui a signifié qu’elle était sur le chemin de l’école, le jeune footballeur a insisté pour l’entraîner dans une maison inhabitée. »



Retraçant le film de son viol présumé, elle raconte que « dans le bâtiment, son bourreau l’a contrainte à se déshabiller, puis l’a mise au sol. » L’accusatrice ajoute que « quand elle a commencé à crier, sol bourreau l’a bâillonné avant de la violer. »



Sa libido satisfaite, il l’a menacée de mort si toutefois elle parlait de sa mésaventure. C’est ainsi qu’elle est restée longtemps sans piper mot.



Il a fallu que ses parents remarquent des changements par rapport à son comportement pour la questionner. « Psychologiquement atteinte, sa fille avait tendance à s’isoler et pleurait à chaque fois qu’elle voyait le jeune footballeur à son domicile », décrit son père.



L’élève a fini par craquer et tout avouer à ses parents, relève la source : « Choqués, ses derniers l’ont conduite à l’hôpital » où le certificat médical du gynécologue atteste d’une déchirure « ancienne » de l’hymen. Munis de ce document, les parents de la fillette portent plainte.



A la barre, le prévenu a tout nié, accusant le père de la mineure d’être « derrière ces fausses accusations » parce qu’il « a refusé de jouer pour l’équipe de son quartier ».



C’était avant l’audition des témoins à charge. Appelées à la barre, M. Ba et F. Barry ont confirmé la version de leur camarade selon laquelle « Y. Cissé l’a interceptée sur le chemin de l’école ». Elles ont aussi signalé que « quand elles ont voulu accompagner leur amie, l’homme s’y est opposé ».



Délibéré, le 24 juin prochain.