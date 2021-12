Guédiawaye : Un marabout envoûte un garçon de 17 ans, le force à le sodomiser, recueille le sperme et...

Salif Barry, 32 ans, est accusé d’abus sexuels sur un garçon de 17 ans. Usant de pouvoirs mystiques, le marabout tradipraticien a entretenu depuis deux ans (2019 -2021) des rapports sexuels avec le garçon dans sa chambre.



À en croire le quotidien Libération qui donne la nouvelle, le mis en cause poussait la victime à le sodomiser. Des faits qui ont eu lieu à Médina Gounass et confirmés par le garçon.



«Il m’a fait savoir que j’étais possédé par des Djinns et que je devais obligatoirement entretenir des rapports sexuels avec un homme pour m’en débarrasser (…) Pendant un mois, il a insisté. Un matin, en plein cours, j’ai eu une sensation étrange. Dès que je suis sorti de la classe, je sis directement allé à la rencontre du mis en cause et il m’a intimé l’ordre de me déshabiller. Et, comme envoûté, je me suis exécuté. Il m’a demandé de me laver avec une eau se trouvant dans une petite bouteille, puis il m’a invité sur le matelas étalé à même le sol pour me demander de le pénétrer. Après avoir fini, il a recueilli le sperme avant de me faire prendre un autre bain», a confié la victime.



Des accusations reconnues par le marabout. Marié à deux épouses, il avait été placé en garde à vue au commissariat de Guédiawaye.