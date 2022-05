Guéguerre BENNO/YEWWI : "contre toute compromission sur le dos du peuple", AAR SÉNÉGAL exige la tenue des législatives à date échue

"La loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur contre les erreurs notées sur certaines listes, notamment la question des désistements, de la parité et de la correction des erreurs matérielles et qu’il n’est pas question de trouver des arrangements pour fermer les yeux sur certains listes".





Selon Sud Quotidien, ces mises en garde de la coalition AAR SÉNÉGAL sont contenues dans un communiqué rendu public tard dans la nuit du vendredi 20 mai 2022.





«AAR SÉNÉGAL veillera à ce que la loi soit respectée dans toute sa rigueur notamment sur la question des désistements, de la parité et de la correction des erreurs matérielles. AAR SÉNÉGAL se gardera le droit de réagir à toute compromission sur le dos des populations", promettent Thierno Alassane Sall et ses camarades.





Suite aux sorties des coalitions Yewwi Askan Wi (YAW) et Benno Bokk Yakaar (BBY), qui s’accusent mutuellement de non-respect de la parité de certaines de leurs listes, AAR SÉNÉGAL semble flairer une volonté de vouloir tordre «le cou à la loi» à travers des agissements et alerte sur une "éventuelle tentative de report des élections".





"Par conséquent, AAR SÉNÉGAL exige que les élections législatives, prévues le 31 juillet 2022, se tiennent à date échue», lit-on sur la note.