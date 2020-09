Guerre civile au Sénégal : «Ce que Senghor avait fait» (Me Boucounta Diallo)

Invité dans l’émission ‘’Weundelu’’ de la Tfm, Me Boucounta Diallo a dit ce qu’il pense de l’ancien chef d’Etat du Sénégal Léopold Sédar Senghor.Selon lui, c’est grâce au premier président du Sénégal que les Sénégalais n’ont jamais connu la guerre civile.“Le Sénégal est un Etat de droit et c’est notre arme. Senghor a construit les mentalités, les cadres qui pourront diriger le pays. Senghor a ironisé ce qui pouvait amener la guerre civile au Sénégal. Ce sont des théories que beaucoup ne savent pas.Et pour les savoir, il faut se documenter“, a déclaré Me Boucounda Diallo à la Tfm.Il ajoute également que le président-poète a œuvré pour que le Sénégal ne connaisse pas de guerre civile. Donc, c’est une ouverture et un enracinement.