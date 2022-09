Guerre en Ukraine : Le président polonais taxe la Russie d'impérialiste devant Macky Sall

En visite au Sénégal, le président polonais Andrzej Duda a condamné, devant Macky Sall, par ailleurs Président de l’Union africaine, l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le chef d’État de Pologne, qui a tenu un point de presse après son entretien avec son homologue sénégalais, accuse la Russie de vouloir régner comme un empire.





"Depuis des décennies, tout le monde connaît notre lutte contre l’impérialisme russe. Et toute cette invasion contre l’Ukraine n’est qu’une manifestation de plus de cet impérialisme russe. La Russie veut régner comme un empire", dénonce-t-il.





Andrzej Duda a ainsi annoncé le soutien de la Pologne à l’Ukraine. "La Pologne est aujourd’hui un État souverain, indépendant, libre et on veut garder cette souveraineté et cette liberté à tout prix. Aujourd’hui, les Russes veulent priver cette souveraineté et cette liberté aux Ukrainiens. Nous soutenons de manière ferme l’Ukraine", lance-t-il.