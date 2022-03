Guerre en Ukraine: Poutine révèle le contenu de son entretien avec Macky Sall

A travers un tweet posté, ce mercredi matin et publié par Seneweb, le chef de l'Etat Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine (Ua), a déclaré avoir eu un échange téléphonique avec Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Les services de ce dernier ont, un peu plus tard dans la journée, donné plus de détails sur le contenu de ces échanges.





"A la demande de Macky Sall, Vladimir Poutine l'a informé des principaux aspects de l'opération militaire spéciale de protection du Donbass en mettant l'accent sur le volet humanitaire. En particulier, il a été souligné que le personnel militaire russe prend toutes les mesures possibles pour évacuer en toute sécurité les citoyens étrangers", a révélé le Kremlin, à travers un communiqué de presse.





Selon la même source, "les dirigeants ont réaffirmé qu'il était important de mettre en œuvre de manière cohérente les accords conclus lors du premier sommet Russie-Afrique à Sotchi en 2019 et de développer davantage les liens divers entre la Russie et l'Afrique".