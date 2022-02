Guerre Russie-Ukraine : «Le message de la jeunesse africaine est à saluer», Decroix

Mamadou Diop Decroix

Dans un entretien accordé au journal "Rewmi Quotidien", Mamadou Diop Decroix fait une analyse sur l’invasion de la Russie en Ukraine.





"L’Europe a joué et a perdu. En réalité, il faut dire les choses telles qu’elles sont. En 1962, les Russes, avec Kroutchev, avaient réussi à installer des têtes nucléaires à Cuba ; Kennedy a menacé de bombarder l’Urss. Une formule a été vite trouvée. Ce qui s’est passé alors, c’est ce qui se répète et c’est ce que Poutine refuse aussi. Ils ont mis Zelenski et puis ils l’ont lâché. Ils n’ont jamais tenu l’Ukraine pour le lâcher. Ils pensaient que Poutine n’irait pas jusque-là, mais c’est le peuple du monde qui en pâtit.