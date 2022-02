Guet Ardo : Le maire réélu Tallabouya Ba finalement installé

Tallabouya Ba, Maire de Guet Ardo installé

Le maire réélu de la commune de Guet Ardo a été finalement installé ce jeudi matin par le sous-préfet de l’arrondissement de Koki, Mamadou Ba. Tallabouya Ba a comme adjoints Oumar Sow, Fadal Ba et Salla Ba, tous membres de la coalition Benno Book Yakaar. La cérémonie s’est déroulée à hôtel de ville de Guet Ardo sous l’œil vigilant des forces de l’ordre déployés sur la localité depuis le dimanche 23 janvier pour faire régner la paix et la sécurité entre les fidèles du khalife Amadou Aissata Ba et les partisans du maire réélu. Il faut signaler que le guide religieux s’était opposé à l’installation du maire TallaBouya Ba pourtant vainqueur des élections locales devant son candidat (du khalife) Abdoul Ba de la coalition And Liguey Sunu Gokh.